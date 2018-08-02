Пользователи Кино Mail.Ru выбрали лучшие фильмы и сериалы первого полугодия

СЕГОДНЯ 16:23 2018-08-02T16:53:02+03:00

"Движение вверх" стал лучшим фильмом по версии пользователей Кино Mail.Ru Фото: кадр из фильма

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Портал Кино Mail.Ru составил рейтинг лучших фильмов и сериалов, вышедших в первые шесть месяцев 2018 года.

Исследование оценок пользователей сервиса Кино Mail.Ru показало, что первое место в топ-5 полнометражных картин заняла отечественная спортивная драма "Движение вверх" с актером Владимиром Машковым в главной роли. Эту киноленту россияне оценивали чаще и выше остальных. При этом фильм одинаково понравился как мужчинам, так и женщинам. Правда последние ставили ему более высокие оценки в среднем на 0,7 балла.

Обратная ситуация наблюдается в случае с картинами, которые заняли со 2 по 4 места. Так, блокбастер по комиксам Marvel "Мстители: Война бесконечности", получил в два раза больше оценок от мужчин, чем от женщин. Похожая ситуация обстоит и с кинолентой "Лед" режиссера Олега Трофимова, которая заняла четвертую строчку рейтинга, а также с картиной Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться".

Замыкает пятерку лучших фильмов первого полугодия фантастическая комедия под названием "Дэдпул 2", главную роль в которой вновь сыграл Райан Рейнольдс. Примечательно, что эта картина гораздо выше была оценена именно женщинами.

В отдельную номинацию выделилась эротическая драма "Пятьдесят оттенков свободы". Она стала наиболее спорным фильмом, и если женщины оценивали его в среднем на 8 баллов, то мужчины ставили всего около 4,8.

Что касается сериалов, то здесь лучшей оказалась российская историческая драма "Кровавая барыня". Следом идут новые сезоны отечественного "Полицейский с Рублевки" и американского "Мир Дикого Запада". Замыкают рейтинг новые эпизоды российского сериала "Спящие" и продолжение "Секретных материалов".

Кино Mail.Ru отмечает, что женщины гораздо чаще и выше оценивают сериалы, недели мужчины. Например, "Рассказ служанки" заполучил в пять раз больше оценок от прекрасной половины человечества, чем от сильной, "Кровавая барыня" - в четыре, "Бывшие" - в три, а "Патрика Мелроуза" – в два.

При этом больше всего пристального внимания мужчин досталось таким телепроектам, как "Мир Дикого Запада", "Секретные материалы", "Террор" и "Видоизмененный углерод".

Ранее сайт kp.ru публиковал также рейтинг лучших фильмов ужасов 2018 года.