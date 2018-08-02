Охранник отеля в Болгарии ударил 10-летнего ребенка из России

СЕГОДНЯ 17:09 2018-08-02T17:09:55+03:00

10-летний россиянин был избит охранником в одном из отелей Болгарии. Фото: Александр ГЛУЗ

По словам мамы, сотрудник службы безопасности попытался отобрать у ее ребенка мяч и нанес ему травмы

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В разгар курортного сезона в отеле Harmony Suites Mone Carlo в Болгарии случилась неприятность с российскими туристами. Мама и 10-летний мальчик, которые отдыхают на курорте, пожаловались на нападение со стороны сотрудника службы безопасности отеля.

Россиянка Наталья Токаж рассказала, что ее ребенок пострадал на территории гостиницы, около бассейна. Мальчишки кидали друг-другу мяч, когда к ним подошел охранник и начал отбирать игрушки. Мужчина попытался вырвать мяч у сына Натальи.

Какие правила нарушили дети, и чем они помешали секьюрити, осталось загадкой. Охранник схватил ребенка, а потом толкнул в плечо. Вся сцена сопровождалась ругательствами на болгарском языке.

Мальчишка не устоял на ногах и упал на землю. Перепуганная мать отвезла ребенка в больницу, чтобы зафиксировать травмы.

По словам женщины, при падении сын ударился головой и коленом о шезлонг, сообщает Дни.ру.

О реакции представителей отеля на случившееся пока не сообщается. Полицию, прибывшую на вызов, ситуация тоже не удивила. Они предложили отправиться в участок и написать заявление о случившемся.

Служба безопасности гостиницы сотрудничать отказалась и заявила, что камеры видеонаблюдения не зафиксировали момент, о котором говорит женщина.