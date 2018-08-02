Индия провела успешные испытания сверхзвуковой ракеты-перехватчика

СЕГОДНЯ 17:14 2018-08-02T17:14:50+03:00

Ожидается, что в будущем разработка станет частью национальной системы ПРО

Изменить размер текста: A A

В четверг, 2 августа, в Индии прошли успешные испытания сверхзвуковой ракеты-перехватчика, которая была создана специально для национальной системы противоракетной обороны.

Известно, что запуск был произведен с острова Абдула Калама у побережья восточного штата Одиша. Ракета, которая пока не имеет названия, успешно поразила цель на малой высоте на дистанции около 40 км.

Ранее Индия уже проводила испытания этого оружия, однако тогда проверку проходили основные параметры ракеты, в том числе боевой потенциал. Сейчас же было необходимо изучить работу ряда систем с улучшенными характеристиками, передает агентство IANS со ссылкой на источники в министерстве обороны страны.

Пока индийские разработчики только работают над созданием комплексов, которые могут стать частью национального щита, Нью-Дели подумывают о закупке американских NASAMS II. Сайт kp.ru писал о том, что это сделка обойдется республике примерно в 1 млрд долларов.