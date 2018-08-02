2018-08-02T17:21:23+03:00
В мире

В Индии введут смертную казнь за пиратство на море

Правительство уже одобрило законопроект
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Индии ужесточат наказание за пиратствоВ Индии ужесточат наказание за пиратствоФото: EAST NEWS
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Правительство Индии одобрило законопроект, предусматривающий смертную казнь или пожизненное тюремное заключение за пиратство на море. Документ был одобрен парламентариями накануне вечером. Он призван обеспечить законодательную базу для борьбы с пиратами.

В настоящее время в стране за подобные преступления предусмотрено только тюремное заключение. Юристы полагают, что это слишком мягкая мера пресечения, которая не пугает нарушителей.

Отмечается, что теперь законопроект должны будут рассмотреть и согласовать представители парламента, а затем документ поступит на подпись президенту страны, передает Пятый канал.

Добавим, что в последнее время в Индии вновь после пятилетнего затишья активизировалось пиратство. Особенно оно распространено в районе Африканского рога. За последние месяцы было совершено несколько нападений на торговые суда, передают «Известия».

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