В Индии введут смертную казнь за пиратство на море
Правительство Индии одобрило законопроект, предусматривающий смертную казнь или пожизненное тюремное заключение за пиратство на море. Документ был одобрен парламентариями накануне вечером. Он призван обеспечить законодательную базу для борьбы с пиратами.
В настоящее время в стране за подобные преступления предусмотрено только тюремное заключение. Юристы полагают, что это слишком мягкая мера пресечения, которая не пугает нарушителей.
Отмечается, что теперь законопроект должны будут рассмотреть и согласовать представители парламента, а затем документ поступит на подпись президенту страны, передает Пятый канал.
Добавим, что в последнее время в Индии вновь после пятилетнего затишья активизировалось пиратство. Особенно оно распространено в районе Африканского рога. За последние месяцы было совершено несколько нападений на торговые суда, передают «Известия».