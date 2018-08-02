Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин во вторник, 2 августа, провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
Перед началом собрания глава государства поздравил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником и пожелал им успехов в службе на благо Отечества.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что это уже не первое на сегодняшний день поздравление президента России, направленное солдатам и офицерам ВДВ.
Между тем, в совещании приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, глава Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"Обсуждались международные контакты главы государства с лидерами стран – членов БРИКС, а также встречи, состоявшиеся на полях саммита в Йоханнесбурге", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Уточняется, что также были затронуты актуальные вопросы социально-экономического развития страны.