2018-08-02T17:55:35+03:00
Политика

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Политики обсудили контакты президента с главами других государств и актуальные вопросы развития страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Совещание членов Совбеза РФ. Фото: сайт КремляСовещание членов Совбеза РФ. Фото: сайт Кремля
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Президент России Владимир Путин во вторник, 2 августа, провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Перед началом собрания глава государства поздравил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником и пожелал им успехов в службе на благо Отечества.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что это уже не первое на сегодняшний день поздравление президента России, направленное солдатам и офицерам ВДВ.

Между тем, в совещании приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, глава Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"Обсуждались международные контакты главы государства с лидерами стран – членов БРИКС, а также встречи, состоявшиеся на полях саммита в Йоханнесбурге", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Уточняется, что также были затронуты актуальные вопросы социально-экономического развития страны.

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