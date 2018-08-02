2018-08-02T18:32:41+03:00
В мире

Генпрокурор Луценко предложил упразднить звание Героя Украины

По его мнению, депутат Рады Надежда Савченко дискредитировала эту награду, став настоящим врагом страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Звание Героя Украины было дискредитировано депутатом Рады Надеждой Савченко, считает генеральный прокурор страны Юрий ЛуценкоЗвание Героя Украины было дискредитировано депутатом Рады Надеждой Савченко, считает генеральный прокурор страны Юрий ЛуценкоФото: REUTERS
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Генеральный прокурор незалежной Юрий Луценко настаивает на том, что звание Героя Украины должно быть упразднено. По его мнению, тот факт, что данная государственная награда была присуждена депутату Верховной рады Надежде Савченко, дискредитирует ее.

"Очень трудно объяснить, особенно заграничным обозревателям, как человек, за которого полмира боролось, человек, награждённый самым высоким государственным знаком отличия, стала врагом страны", - сказал генпрокурор.

Он подчеркнул, что на настоящий момент еще четыре гражданина, которые также имеют эту награду, кроме Савченко, находятся под следствием. Кроме того, звание Героя Украины по сути является постсоветским, поэтому должно быть заменено, уверен Луценко.

Генпрокурор предложил заменить существующую госнаграду на другую, которая может получить название "Золотой трезубец". Как пишет сайт LB.ua со ссылкой на Луценко, президент Украины Петр Порошенко уже близок к принятию такого решения.

Между тем, на данный момент звание Героя Украины имеют 440 человек, в основном, это военные.

Напомним, что сейчас Савченко проходит подозреваемой по делу об организации теракта. Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по словам самого депутата, Порошенко присвоил ей звание Героя Украины лишь под напором общественного мнения, а как только политическая деятельность бывшей летчицы начала ему мешать - поместил женщину за решетку.

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