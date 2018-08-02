На Украине подорвали микроавтобус с депутатом Каменского горсовета

СЕГОДНЯ 19:03 2018-08-02T19:03:13+03:00

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство, совершенное опасным для жизни способом"

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В украинском городе Каменское Днепропетровской области прямо на ходу взорвался микроавтобус, за рулем которого находился депутат местного совета Виталий Чернявский.

Инцидент произошел в четверг, 2 августа, примерно в 15:25 по местному времени. Взрыв прогремел на пересечении улиц Москворецкой и Сачко.

По словам очевидцев происшествия, случившемуся предшествовал громкий хлопок. Взрыв был настолько мощным, что его волной выбило оконные стекла в стоящих рядом жилых домах.

Сам 49-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporte остался жив, но сильно пострадал. До прибытия медиков помощь депутату оказывали прохожие.

"Состояние пациента тяжелое, сильно пострадали левая рука и левая нога. Наши сотрудники делают все возможное чтобы их спасти", -цитирует сайт "Событие" главврача ГБСМП Ростислава Винара.

В настоящий момент на месте ЧП работают следователи и взрывотехники. По факту инцидента открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство, совершенное опасным для жизни способом".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще один взрыв автомобиля прогремел на Украине в конце июня. Тогда пострадал руководитель одесской охранной фирмы.