2018-08-02T19:03:13+03:00
Происшествия

На Украине подорвали микроавтобус с депутатом Каменского горсовета

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство, совершенное опасным для жизни способом"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
На месте инцидента работают взрывотехники. Фото: dp.npu.gov.uaНа месте инцидента работают взрывотехники. Фото: dp.npu.gov.ua
Изменить размер текста:

В украинском городе Каменское Днепропетровской области прямо на ходу взорвался микроавтобус, за рулем которого находился депутат местного совета Виталий Чернявский.

Инцидент произошел в четверг, 2 августа, примерно в 15:25 по местному времени. Взрыв прогремел на пересечении улиц Москворецкой и Сачко.

По словам очевидцев происшествия, случившемуся предшествовал громкий хлопок. Взрыв был настолько мощным, что его волной выбило оконные стекла в стоящих рядом жилых домах.

Сам 49-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporte остался жив, но сильно пострадал. До прибытия медиков помощь депутату оказывали прохожие.

"Состояние пациента тяжелое, сильно пострадали левая рука и левая нога. Наши сотрудники делают все возможное чтобы их спасти", -цитирует сайт "Событие" главврача ГБСМП Ростислава Винара.

В настоящий момент на месте ЧП работают следователи и взрывотехники. По факту инцидента открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство, совершенное опасным для жизни способом".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще один взрыв автомобиля прогремел на Украине в конце июня. Тогда пострадал руководитель одесской охранной фирмы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рыночная стоимость корпорации Apple превысила $1 трлн‍
Ким Чен Ын написал Трампу еще одно письмо
Дело полковника Захарченко будет рассмотрено по существу 14 августа
Суд Венеции освободил экс-сенатора Кривицкого из-под стражи
На юго-западе Сирии ликвидирован последний оплот ИГ*
В Совфеде отреагировали на проект США об ужесточении санкций против РФ
Прощание с Юрием Мартыновым состоится 4 августа
Генпрокурор Луценко предложил упразднить звание Героя Украины
В Конгресс США внесен законопроект по ужесточению антироссийских санкций
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Причина смерти Юрия Мартынова: актера подвело сердце
В Индии введут смертную казнь за пиратство на море
Индия провела успешные испытания сверхзвуковой ракеты-перехватчика
Охранник отеля в Болгарии ударил 10-летнего ребенка из России
МВД предложило ужесточить экзамен на получение водительских прав
Росавиация опровергла опасное сближение самолетов в небе над Турцией
Следственная служба Армении разрешила генсеку ОДКБ покинуть страну
Пользователи Кино Mail.Ru выбрали лучшие фильмы и сериалы первого полугодия
Меланью Трамп высмеяли в соцсетях за фото в саду Белого дома
В Киеве открыли памятник былинному герою Илье Муромцу
Лавров: Россия и АСЕАН планируют сотрудничать в сфере кибербезопасности
Мосгорсуд оставил обвиняемого в госизмене Кудрявцева под стражей