Ким Чен Ын написал Трампу еще одно письмо

СЕГОДНЯ 20:27 2018-08-02T20:27:17+03:00

В этот раз северокорейский лидер призвал своего американского коллегу к выполнению достигнутых в Сингапуре договоренностей

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Лидер КНДР Ким Чен Ын написал своему американскому коллегу Дональду Трампу еще одно письмо, которое стало уже вторым во всей переписке политиков. Такое заявление сделала официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в четверг, 2 августа.

Она рассказала, что послание было получено администрацией президента еще в минувшую среду.

"Продолжающаяся переписка между двумя лидерами направлена на продолжение их встречи в Сингапуре и выполнение обязательств, взятых на себя в совместном заявлении США и КНДР", - говорится в сообщении.

Другие подробности содержания письма не приводятся.

Напомним, как писал сайт kp.ru, первое послание было направлено президенту США еще в начале июня. Тогда северокорейский лидер выражал свою заинтересованность в проведении встречи с Трампом, которой только предстояло свершиться.