2018-08-02T20:42:19+03:00
Экономика

Рыночная стоимость корпорации Apple превысила $1 трлн‍

Ранее достичь такой отметки удавалось лишь китайской PetroChina в 2007 году
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Apple первой американской компанией, которая достигла капитализации в $1 трлнApple первой американской компанией, которая достигла капитализации в $1 трлнФото: REUTERS
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Рыночная стоимость американской технологической корпорации Apple Inc.превысила 1 трлн долларов в ходе торгов в четверг, 2 августа.

Так, к 18:57 по московскому времени акции компании подорожали на 2,5%, достигнув 206,5 доллара за одну ценную бумагу. Однако даже это не стало рекордом, ведь ранее котировки превышали отметку и в 207,04 доллара.

Однако итоговая общая стоимость Apple позволила есть стать первой американской компанией, которая оценивается более чем 2 трлн долларов. Такое удавалось лишь китайской PetroChina в конце 2007 года, но вскоре после этого ее акции резко рухнули.

Между тем, рекордный рост стоимости бумаг технологического гиганта связан, прежде всего, с отличными показателями квартальной отчетности. Выручка корпорации за апрель-июнь составила 53,3 млрд долларов, а прибыль выросла на 32%. При этом объемы продажи iPhone почти не изменились и не повлияли на общий результат, передает агентство Bloomberg.

Более того, ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне китайская Huawei Technologies обошла Apple по объему проданных смартфонов в мире, уступив только Samsung. Так, в период с апреля по июнь американская корпорация реализовала лишь 41,3 млн телефонов.

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