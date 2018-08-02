Nord Stream 2 разработала маршрут прокладки газопровода в обход Дании
Компания Nord Stream - 2 AG, которая курирует проект строительства "Северного потока - 2", разработала маршрут прокладки газопровода в обход Дании. Такое заявление сделал исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Ляйтнер в ходе пресс-конференции.
"Мы разработали уже альтернативный маршрут, Nord Stream - 2 AG не нужно дополнительных разрешений", - сказал он.
Ляйтнер подчеркнул, что, несмотря на корректировку планов, стоимость проекта останется прежней и составит 9,5 млрд евро, передает ТАСС.
Напомним, 27 июня Дания заявила, что намерена препятствовать строительству "Северного потока - 2" через свою исключительную экономическую зону, поскольку он якобы представляет угрозу для национальной безопасности страны.
Уже тогда в компании заявили, что если получить разрешение на реализацию проекта от Копенгагена не удастся, то маршрут прокладки будет изменен. Наиболее вероятным вариантом считалось строительство в международных водах к северу от Дании, передает сайт kp.ru.