Nord Stream 2 разработала маршрут прокладки газопровода в обход Дании

СЕГОДНЯ 20:57 2018-08-02T20:57:15+03:00

При этом общая стоимость проекта "Северный поток-2" не изменится

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Компания Nord Stream - 2 AG, которая курирует проект строительства "Северного потока - 2", разработала маршрут прокладки газопровода в обход Дании. Такое заявление сделал исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Ляйтнер в ходе пресс-конференции.

"Мы разработали уже альтернативный маршрут, Nord Stream - 2 AG не нужно дополнительных разрешений", - сказал он.

Ляйтнер подчеркнул, что, несмотря на корректировку планов, стоимость проекта останется прежней и составит 9,5 млрд евро, передает ТАСС.

Напомним, 27 июня Дания заявила, что намерена препятствовать строительству "Северного потока - 2" через свою исключительную экономическую зону, поскольку он якобы представляет угрозу для национальной безопасности страны.

Уже тогда в компании заявили, что если получить разрешение на реализацию проекта от Копенгагена не удастся, то маршрут прокладки будет изменен. Наиболее вероятным вариантом считалось строительство в международных водах к северу от Дании, передает сайт kp.ru.