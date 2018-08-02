2018-08-02T21:59:43+03:00
Происшествия

Суд арестовал трех сестер, зарезавших собственного отца

Обвиняемые в убийстве девушки проведут в следственном изоляторе не менее двух месяцев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Москве три сестры убили собственного отца, который долгое время их истязалВ Москве три сестры убили собственного отца, который долгое время их истязалФото: СОЦСЕТИ
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Обвиняемые в убийстве собственного отца девушки - Мария (17 лет), Ангелина (18) и Кристина Хачатурян (19) были арестованы на два месяца. Такое решение принял Останкинский суд Москвы в четверг, 2 августа.

"Суд постановил в отношении Кристины Хачатурян избрать меру пресечения в виде ареста на срок 2 месяца, по 28 сентября 2018 года включительно", - сказали в пресс-службе учреждения.

Ранее аналогичные решения были вынесены также в отношении средней и младшей сестер, передает ТАСС.

Напомним, что юным москвичкам грозит до 20 лет тюрьма за жесткое убийство собственного отца Михаила. Окровавленное и изрезанное тело 57-летнего мужчины было обнаружено в предбаннике между квартирами вечером 27 июля. На следующий день по подозрению в совершении убийстве были задержаны дочери погибшего. На допросе они сразу признали вину, пояснив, что испытывали "личные неприязненные отношения" к отцу.

Сами девушки и их знакомые рассказывают, что Михаил был сильно верующим, но очень строгим человек. По словам сестер, отец абсолютно все им запрещал, следил за каждым шагом, за малейшую провинность жестоко наказывал, а за несколько месяцев до инцидента и вовсе начал угрожать своим дочерям расправой.

По одной из версий, в тот злополучный день разгневанный Хачатурян схватился за нож и набросился на Кристину. Девушкам пришлось обороняться и в результате 17-летняя Мария нанесла отцу около 40 ударов ножом в шею и грудь, в этот момент Ангелина била его молотком по голове, а старшая дочь распылила жертве в лицо газовый баллончик, а после всадила нож прямо в сердце.

Ранее сайт kp.ru публиковал эксклюзивное интервью с братом девушек Арсеном Хачатуряном. Молодой человек уверен в том, что сестры изначально задумывали убить своего отца, который на самом деле занимался благотворительностью и был просто "святым" человеком.

Между тем, другие знакомые семьи дополнили эту историю деталями, рассказав откуда же к Михаила были деньги на все его добрые поступки. Как оказалось, мужчина просто "облагораживал" жизнь сидельцев в тюрьмах - покупал вещи, еду, сигареты и развозил, куда скажут.

Три сестры убили отца.36 ударов ножом - в шею, живот и сердце... Сёстры-подростки убили отца-тирана.

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