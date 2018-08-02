У здания Конгресса США обнаружен автомобиль с оружием и боеприпасами
Полиция американского города Вашингтона, патрулирующая территорию близ Капитолийского холма, обнаружила машину, в салоне которой находилось огнестрельное оружие и боеприпасы.
Вскоре после этого правоохранителям удалось задержать владельца транспортного средства и доставить его в полицейский участок для проверки документов и беседы.
"В настоящее время нет доказательств, указывающих на какую-либо связь с терроризмом", — цитирует ABC представителя полиции Капитолия Ева Малеки.
Напомним, что именно на Капитолийском холме находится здание Конгресса Соединенных Штатов.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько лет назад здесь же был задержан некий мужчина, который угрожал общественности сибирской язвой. Он приехал на Национальную аллею на своей машине и уверял, что в салоне его автомобиля находится чрезвычайно опасное вещество.