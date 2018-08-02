2018-08-02T22:11:07+03:00
Происшествия

У здания Конгресса США обнаружен автомобиль с оружием и боеприпасами

Владелец транспортного средства уже задержан и доставлен в полицию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Здание Конгресса СШАЗдание Конгресса СШАФото: REUTERS
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Полиция американского города Вашингтона, патрулирующая территорию близ Капитолийского холма, обнаружила машину, в салоне которой находилось огнестрельное оружие и боеприпасы.

Вскоре после этого правоохранителям удалось задержать владельца транспортного средства и доставить его в полицейский участок для проверки документов и беседы.

"В настоящее время нет доказательств, указывающих на какую-либо связь с терроризмом", — цитирует ABC представителя полиции Капитолия Ева Малеки.

Напомним, что именно на Капитолийском холме находится здание Конгресса Соединенных Штатов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько лет назад здесь же был задержан некий мужчина, который угрожал общественности сибирской язвой. Он приехал на Национальную аллею на своей машине и уверял, что в салоне его автомобиля находится чрезвычайно опасное вещество.

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