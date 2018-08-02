2018-08-02T22:25:10+03:00
Политика

В ОБСЕ сообщили о более 160 жертвах конфликта в Донбассе с начала года

Только в июле так называемое "хлебное" перемирие было нарушено около 15 тысяч раз
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Жертвами конфликта в Донбассе с начала 2018 года стали более 160 человекЖертвами конфликта в Донбассе с начала 2018 года стали более 160 человекФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Только с начала 2018 года в результате вооруженного конфликта на юго-востоке Украины погибли более 160 мирных жителей. Такие данные привел первый заместитель главы Специальном мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг в четверг, 2 августа.

По его словам, только за последний месяц была подтверждена информация о семи погибших среди гражданского населения. Причем после введения так называемого "хлебного" перемирия, которое наступило 1 июля, количество нарушений режима тишины снизились лишь в начале месяца, а потом вновь стало увеличиваться.

"За июль миссия зафиксировала 15 тысяч нарушений режима прекращения огня. И мы снова сейчас фиксируем тот уровень нарушений, который был до первого июля", — цитирует РИА Новости Хуга.

Напомним, что 27 июня трехсторонняя контактная группа по Донбассу договорилась о прекращении огня в связи с началом сезона уборки урожая, также были рассмотрены вопросы разведения сил от линии соприкосновения у станицы Луганская.

Между тем, как сообщал ранее сайт kp.ru, миссия ОБСЕ продолжает фиксировать несоблюдение необходимых условий Вооруженными силами Украины, которые постоянно срывают процесс перемирия по надуманным причинам.

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