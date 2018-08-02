В Москве вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 5 млн рублей

2 Авг. 22:52 2018-08-02T22:52:55+03:00

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Крупное ограбление совершено в четверг, 2 августа, в центре Москвы. По предварительной информации, пятеро злоумышленников набросились на мужчину и отобрали у него сумку, в которой находились пять миллионов рублей.

Инцидент произошел около дома №12 по Мантулинской улице. Сообщается, что налетчики были вооружены предметами, внешне похожими на пистолеты. После совершения ограбления, нападающие сели в такси и скрылись.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, с целью поимки злоумышленников в городе был объявлен план "Перехват".

Между тем, в пресс-службе Главного управления министерства внутренних дел России по Москве также подтвердили факт ограбления. Там рассказали, что добычей злоумышленников стали деньги и мобильный телефон. Точная сумма украденного в настоящий момент устанавливается.

Ранее сайт kp.ru писал о гораздо более необычном ограблении, которое произошло в дни Чемпионата мира по футболу в Костроме. Там мужчина настолько увлекся просмотром трансляции матча, что не заметил, как в квартиру проник грабитель и вынес сумку с деньгами.