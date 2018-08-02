Спецпрокурор США Мюллер хочет допросить певца Эмина Агаларова

2 Авг. 23:55 2018-08-02T23:55:24+03:00

Музыканта просят дать показания по делу о «вмешательстве» России в выборы 2016 года

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер намерен допросить российского певца Эмина Агаларова в рамках расследования дела о возможном вмешательстве России в выборы президента в 2016 году в Соединенных Штатах. Об этом рассказал адвокат музыканта Скотт Балбер.

Как передает телеканал NBC News, юрист пока ведет переговоры о возможном интервью с командой прокурора.

«Обсуждение продолжается. Неясно, как это будет происходить», - пояснил Бальбер в своем ответе телеканалу по электронной почте.

Адвокат не пояснил, проявлял ли Мюллер интерес к проведению встречи с отцом певца – миллиардером Аразом Агаларовым. Американские СМИ теперь называют Агаларовых посредниками в организации встречи сына президента США Дональда Трампа-младшего и российского юриста Натальи Весельницкой во время предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году.

Ранее сайт «КП» писал, что Тамп-младший признался сенаторам, что встречался с Весельницкой, потому что надеялся получить от нее компромат или информацию о сопернице отца на выборах Хиллари Клинтон.

По его словам, встречу организовал музыкальный критик Роб Голдстоун. он просил о встрече от имени российского певца Эмина Агаларова, с которым Трамп-младший был лично знаком.