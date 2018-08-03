2018-08-03T01:29:20+03:00
В мире

В Венесуэле разрешили менять валюту у частников

Парламент страны единогласно проголосовал за легализацию бизнеса по обмену валюты
Юлия ДИВЕЕВА
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Конституционная ассамблея Венесуэлы разрешила частный обмен валютыКонституционная ассамблея Венесуэлы разрешила частный обмен валютыФото: REUTERS
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В Венесуэле теперь можно будет официально менять валюту у частников, а не только в банках и государственных пунктах обмена. В четверг Конституционная ассамблея (КА) Венесуэлы единогласно проголосовала за легализацию этого бизнеса.

Депутаты поддержали отмену Закона об иностранной валюте, по просьбе правительства, которое рассчитывает, что это поможет привлечь инвестиции, сообщает газета El Universal.

«Этот закон, вероятно, затормозит всю эту экономическую катастрофу, а полученные от него инвестиции будут направлены на социальные программы, осуществляемые Боливарианским правительством» , - сказал председатель КА Дьосдадо Кабельо.

Вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами выступая перед депутатами отметил, что отмена закона даст возможность физическим и юридическим лицам менять валюту легально. Закон вступит в силу с 20 августа.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что правительство Венесуэлы отложило деноминацию в стране до 20 августа. С этого дня в стране начнут вводить в оборот новенькие банкноты, с которых "стерли" сразу пять нулей. Кроме того, боливар после деноминации будет привязан к венесуэльской криптовалюте – петро.

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