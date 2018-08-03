В Канаде один человек погиб в крушении гидросамолета

СЕГОДНЯ 02:43 2018-08-03T02:44:34+03:00

Пилот доставлен в больницу с тяжелыми травмами, еще один пассажир пропал без вести

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В канадской провинции Британская Колумбия потерпел крушение гидросамолет . В результате один человек погиб, еще один пропал без вести.

Как сообщает телеканал CBC, авария произошла в среду в 100 км к западу от города Лиллоет. Гидросамолет рухнул в озеро Тайотон. Словам свидетелей, это произошло во время взлета, сразу после того, как машина оторвалась от воды.

Первыми на помощь пострадавшим подоспели лодочники, которые пытались спасти людей из самолета и позвонил 911.

Из трех человек, находившихся на борту, спасатели смогли спасти 20-летнего пилота, который находится в больнице в тяжелом состоянии. Медики сообщили. Что его травмы не опасны для жизни.

Также из воды достали тело одного 20-летнего пассажира. Второй пассажир до сих пор считается пропавшим без вести. Причины крушения устанавливаются.