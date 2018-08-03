В Лондоне задержали подозреваемого в подготовке теракта

СЕГОДНЯ 03:26 2018-08-03T03:26:42+03:00

В Лондоне полиция провела операцию по задержанию подозреваемого в терроризме Фото: REUTERS

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Полиция Лондона предотвратила теракт, арестовав подозреваемого в его подготовке. Об этом сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

Операцию по задержанию проводили сотрудники контртеррористического подразделения на северо-западе столицы. Задержанный 20-летний мужчина был доставлен в участок для допроса.

В пресс-службе заверили, что никто из офицеров, участвовавших в операции, не пострадал, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 15 сентября 2017 года в метро Лондона прогремел взрыв. На станции «Парсон Грин» в задней части прибывшего поезда сработало самодельное взрывное устройство. Тогда пострадали 30 человек, причем многие из них получили ожоги. После взрыва на станции началась сильная давка.

В том же году 4 июня на Лондонском мосту террористы сначала въехали в толпу людей, а после с длинными ножами врывались в пабы и нападали на беззащитных посетителей. Всех троих террористов вскоре уничтожила полиция. Семь человек погибли, 48 были ранены.

Ранее, 22 марта в самом центре Лондона автомобиль на полной скорости врезался в толпу людей на Вестминстерском мосту. После того машина протаранила ограду здания парламента, водитель попытался с ножом прорваться в пздание парламента и был застрелен полицейскими. Погибли пять человек.