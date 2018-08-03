2018-08-03T03:26:42+03:00
Происшествия

В Лондоне задержали подозреваемого в подготовке теракта

Операцию провело контртеррористическое подразделение
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
В Лондоне полиция провела операцию по задержанию подозреваемого в терроризмеВ Лондоне полиция провела операцию по задержанию подозреваемого в терроризмеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Полиция Лондона предотвратила теракт, арестовав подозреваемого в его подготовке. Об этом сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

Операцию по задержанию проводили сотрудники контртеррористического подразделения на северо-западе столицы. Задержанный 20-летний мужчина был доставлен в участок для допроса.

В пресс-службе заверили, что никто из офицеров, участвовавших в операции, не пострадал, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 15 сентября 2017 года в метро Лондона прогремел взрыв. На станции «Парсон Грин» в задней части прибывшего поезда сработало самодельное взрывное устройство. Тогда пострадали 30 человек, причем многие из них получили ожоги. После взрыва на станции началась сильная давка.

В том же году 4 июня на Лондонском мосту террористы сначала въехали в толпу людей, а после с длинными ножами врывались в пабы и нападали на беззащитных посетителей. Всех троих террористов вскоре уничтожила полиция. Семь человек погибли, 48 были ранены.

Ранее, 22 марта в самом центре Лондона автомобиль на полной скорости врезался в толпу людей на Вестминстерском мосту. После того машина протаранила ограду здания парламента, водитель попытался с ножом прорваться в пздание парламента и был застрелен полицейскими. Погибли пять человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Канаде один человек погиб в крушении гидросамолета
Додон: Диалог Тармпа и Путина поможет решить приднестровский конфликт
В Венесуэле разрешили менять валюту у частников
Сирийские ПВО сбили израильские дроны к западу от Дамаска
Венгрия: Украина должна винить себя в проблемах со вступлением в ЕС и НАТО
Спецпрокурор США Мюллер хочет допросить певца Эмина Агаларова
Рэрер Incognito из группы Moscow17 убит в Лондоне
В Москве вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 5 млн рублей
На базе ВВС США в Огайо замечен вооруженный мужчина: объявлена тревога
В ОБСЕ сообщили о более 160 жертвах конфликта в Донбассе с начала года
У здания Конгресса США обнаружен автомобиль с оружием и боеприпасами
Суд арестовал трех сестер, зарезавших собственного отца
Папа Франциск утвердил положение о недопустимости смертной казни
Глава нацразведки США обвинил РФ в попытках повлиять на выборы в Конгресс
Nord Stream 2 разработала маршрут прокладки газопровода в обход Дании
Рыночная стоимость корпорации Apple превысила $1 трлн‍
Ким Чен Ын написал Трампу еще одно письмо
Дело полковника Захарченко будет рассмотрено по существу 14 августа