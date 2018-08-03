На выборах в Зимбабве победил действующий президент Эммерсон Мнангагва

СЕГОДНЯ 03:56 2018-08-03T03:56:23+03:00

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Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва официально назван победителем на прошедших 30 июля в стране выборах главы государства. Председатель Центральной избирательной комиссии страны Присцилла Чигумба огласила в пятницу окончательные итоги голосования.

По данным телекомпании SABC, Мнангагва получил 50,8% голосов избирателей, а его партия «Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт» - две трети мест в обеих палатах парламента. За лидера оппозиции Нельсона Чамиса проголосовали 44,3% избирателей.

Как сообщал сайт «КП», 30 июля в Зимбабве прошли президентские выборы. Впервые в списке кандидатов на пост главы государства не было фамилии Роберта Мугабе, занимавшего эту должность на протяжении 37 лет.

Голосование прошло без серьезных инцидентов и нарушений. Однако после оглашения избиркомом результатов, в столице страны - Хараре начались протесты. В результате столкновений демонстрантов с полицией погибли три человека.