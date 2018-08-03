2018-08-03T03:56:23+03:00
В мире

На выборах в Зимбабве победил действующий президент Эммерсон Мнангагва

Центризбирком африканской республики огласил окончательные итоги голосования
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Президент Зимбабве Эммерсон МнангагваПрезидент Зимбабве Эммерсон МнангагваФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва официально назван победителем на прошедших 30 июля в стране выборах главы государства. Председатель Центральной избирательной комиссии страны Присцилла Чигумба огласила в пятницу окончательные итоги голосования.

По данным телекомпании SABC, Мнангагва получил 50,8% голосов избирателей, а его партия «Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт» - две трети мест в обеих палатах парламента. За лидера оппозиции Нельсона Чамиса проголосовали 44,3% избирателей.

Как сообщал сайт «КП», 30 июля в Зимбабве прошли президентские выборы. Впервые в списке кандидатов на пост главы государства не было фамилии Роберта Мугабе, занимавшего эту должность на протяжении 37 лет.

Голосование прошло без серьезных инцидентов и нарушений. Однако после оглашения избиркомом результатов, в столице страны - Хараре начались протесты. В результате столкновений демонстрантов с полицией погибли три человека.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Греции арестовали подозреваемого в пяти поджогах в Аттике
В Мексике впервые студентом вуза стал 12-летний мальчик
Марии Бутиной в тюрьме разрешили пользоваться телефоном
В Лондоне задержали подозреваемого в подготовке теракта
В Канаде один человек погиб в крушении гидросамолета
Додон: Диалог Тармпа и Путина поможет решить приднестровский конфликт
В Венесуэле разрешили менять валюту у частников
Сирийские ПВО сбили израильские дроны к западу от Дамаска
Венгрия: Украина должна винить себя в проблемах со вступлением в ЕС и НАТО
Спецпрокурор США Мюллер хочет допросить певца Эмина Агаларова
Рэрер Incognito из группы Moscow17 убит в Лондоне
В Москве вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 5 млн рублей
На базе ВВС США в Огайо замечен вооруженный мужчина: объявлена тревога
В ОБСЕ сообщили о более 160 жертвах конфликта в Донбассе с начала года
У здания Конгресса США обнаружен автомобиль с оружием и боеприпасами
Суд арестовал трех сестер, зарезавших собственного отца
Папа Франциск утвердил положение о недопустимости смертной казни
Глава нацразведки США обвинил РФ в попытках повлиять на выборы в Конгресс
Nord Stream 2 разработала маршрут прокладки газопровода в обход Дании
Рыночная стоимость корпорации Apple превысила $1 трлн‍
Ким Чен Ын написал Трампу еще одно письмо
Дело полковника Захарченко будет рассмотрено по существу 14 августа