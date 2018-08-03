2018-08-03T04:26:31+03:00
Политика

Марии Бутиной в тюрьме разрешили пользоваться телефоном

Сотрудники посольства РФ снова посетили россиянку в камере
Юлия ДИВЕЕВА
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Мария БутинаМария БутинаФото: REUTERS
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Гражданка России Мария Бутина, задержанная в США по обвинению в шпионаже, может теперь пользоваться телефоном. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ, чьи сотрудники в четверг снова посетили соотечественницу в тюрьме.

«Ей, наконец, предоставлена возможность осуществлять телефонные звонки. Вместе с тем связаться с родителями пока не удалось: тюремная администрация ссылается на некие «технические трудности». Разбираемся с этим», - говорится на сайте дипмиссии.

В посольстве отметили, что Мария уже 19 дней находится в заключении по надуманному обвинению и «стойко переносит тяготы», старается приспособиться к новой обстановке.

«На состояние здоровья не жалуется, однако ее обращения за стоматологической помощью игнорируются», - говорится в сообщении пресс-служба.

Дипломаты отметили, что Бутина передала слова благодарности своим друзьям, близким и всем, кто поддерживает ее.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что россиянку задержали 15 июля, а через три дня суд поместил ее под арест на время следствия по обвинению в ведении деятельности в пользу другого государства на территории США без регистрации в качестве иноагента.

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