2018-08-03T04:54:22+03:00
В мире

В Мексике впервые студентом вуза стал 12-летний мальчик

Ребенок посещает курсы Национального автономного университета страны с девяти лет
Юлия ДИВЕЕВА
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Карлос Антонио Сантамария Диас - самый юный студент Национального автономного университета МексикиКарлос Антонио Сантамария Диас - самый юный студент Национального автономного университета МексикиФото: СОЦСЕТИ
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Карлосу Антонио Сантамарии недавно исполнилось 12 лет. Он стал первым в истории Мексики студентом крупного вуза столь юного возраста.

О своем одаренном студенте СМИ сообщила пресс-служба Национального автономного университета Мексики (UNAM). В вузе уже хорошо знают мальчика, ведь он с девяти лет посещает здесь курсы различные курсы. У Карлито уже есть степень по аналитической химии, биохимии и молекулярной биологии.

«Я просто хочу учиться: если мне закроют для этого двери, я зайду через окно», — признался новоиспеченный студент.

Мальчик сдал экстерном все школьные экзамены и досрочно получил аттестат зрелости, чтобы поступить в UNAM. С 6 августа он начнет посещать лекции и занятия по физике биомедицины, передает ТАСС.

В вузе отмечают, что юный Сантамария будет единственным студентом, которого к дверям аудитории будут приводить за руку родители.

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