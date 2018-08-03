В Мексике впервые студентом вуза стал 12-летний мальчик
Карлосу Антонио Сантамарии недавно исполнилось 12 лет. Он стал первым в истории Мексики студентом крупного вуза столь юного возраста.
О своем одаренном студенте СМИ сообщила пресс-служба Национального автономного университета Мексики (UNAM). В вузе уже хорошо знают мальчика, ведь он с девяти лет посещает здесь курсы различные курсы. У Карлито уже есть степень по аналитической химии, биохимии и молекулярной биологии.
«Я просто хочу учиться: если мне закроют для этого двери, я зайду через окно», — признался новоиспеченный студент.
Мальчик сдал экстерном все школьные экзамены и досрочно получил аттестат зрелости, чтобы поступить в UNAM. С 6 августа он начнет посещать лекции и занятия по физике биомедицины, передает ТАСС.
В вузе отмечают, что юный Сантамария будет единственным студентом, которого к дверям аудитории будут приводить за руку родители.