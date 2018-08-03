2018-08-03T05:17:40+03:00
Происшествия

В Греции арестовали подозреваемого в пяти поджогах в Аттике

Мужчину задержали на месте преступления
Юлия ДИВЕЕВА
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В Греции задержали подозреваемого поджогахВ Греции задержали подозреваемого поджогахФото: REUTERS
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Полиция Греции арестовала 35-лентего мужчину, подозреваемого в пяти пожарах в районе Марафон в Аттике, которые стали причиной страшных пожаров. Об этом сообщила пожарная служба страны.

Задержанного взяли на месте преступления полицейские вместе с сотрудниками управления по борьбе с преступлениями в сфере пожарной безопасности и следственным отделом пожарной службы города Неа Макри, передает РИА Новости.

Власти полагают, что 35-летний грек может оказаться виновником пяти пожаров произошедших в муниципалитете Марафона с 26 по 31 июля 2018 года.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший понедельник, 23 июля, вокруг Афин возникло сразу несколько крупных очагов пожаров. Сильнее всего от огня пострадал поселок Мати, расположенный в Восточной Аттике. Причем, как заявил ранее министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас, причиной лесных пожаров, скорее всего, стали поджоги.

По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли 91 человек, 25 считаются пропавшими без вести, около 200 жителям пострадавших районов потребовалась медицинская помощь.

Греция в огне.Число погибших из-за лесных пожаров в Греции выросло до 74 человек

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