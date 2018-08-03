Убитому в ЦАР режиссеру Расторгуеву присудили «Лавровую ветвь» посмертно

СЕГОДНЯ 05:40 2018-08-03T05:40:36+03:00

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Российский режиссер Александр Расторгуев посмертно стал лауреатом премии «Лавровая ветвь» за вклад в кинолетопись. Об этом сообщает официальный сайт фестиваля документального кино.

Организаторы мероприятия отметили, что Расторгуев не только неоднократно становился лауреатом этой премии, но и участвовал в работе большого жюри фестиваля. В 2001 году его фильм «Мамочки» был признан Лучшим полнометражным неигровым телевизионным фильмом, а в 2005 фильм «Дикий, дикий пляж. Жар нежных» был удостоен премии в номинации «Лучший неигровой арт-фильм».

«В эти дни совет премии должен был определить лауреата 2018 года за вклад в кинолетопись. Единогласным решением совета, состоящего из 11 ведущих деятелей документального кино, было решено вручить эту награду Александру Расторгуеву посмертно», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что 30 июля в ЦАР погибли российские граждане — журналист Орхан Джемаль режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Недалеко от города Сибю неизвестные боевики открыли огонь по ним. Позже МИД РФ подтвердил, что погибшие действительно являлись россиянами. Следственный Комитет РФ начал уголовное расследование по этому делу.