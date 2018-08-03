2018-08-03T06:27:53+03:00
Политика

Певец Эмин Аагаларов не планирует ехать в США на допрос к Мюллеру

Адвокат артиста сообщил, что его клиент готов отвечать на вопросы спецпрокурора в Москве
Юлия ДИВЕЕВА
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Певец Эмин АгаларовПевец Эмин АгаларовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Певец Эмин Агаларов не собирается лететь в США, чтобы отвечать на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщил адвокат артиста Скотт Балбер.

Он отметил, что уже давно общается с командой Мюллера по вопросу организации интервью певца у спецпрокурора.

«Мы общаемся с командой Мюллера в течение месяцев и не смогли прийти к общему знаменателю относительно условий предполагаемой дачи показаний» - цитирует слова адвоката телекомпания CNN.

Балбер пояснил, что камнем преткновения стало место встречи Агаларова и представителей следствия. Прокурор и его команда отказываются ехать за показаниями певца в Москву, а Эмин, в свою очередь, не горит желанием отправится в Соединенные Штаты.

«Еще одна проблема - это круг вопросов. Нам нечего скрывать, если речь идет только об одной единственной встрече», - отметил адвокат.

Как ранее сообщал сайт «КП», команда Мюллера хочет обсудить с Эмином Агаларовым встречу сына президента США Дональда Трампа-младшего и российского юриста Натальи Весельницкой во время предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году в Trump Tower.

В прошлом году Тамп-младший признался сенаторам, что встречался с Весельницкой, потому что надеялся получить от нее компромат на Хиллари Клинтон. Он также сообщил, что о встрече от имени Эмина Агаларова просил продюсер Роб Голдстоун.

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