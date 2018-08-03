Белый дом заверил, что Трамп уже ответил на письмо Ким Чен Ына

СЕГОДНЯ 06:47 2018-08-03T06:47:08+03:00

Ответ президента США в ближайшее время будет доставлен лидеру КНДР

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Президент США Дональд Трамп уже отослал ответ лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну на его письмо от 1 августа. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

При этом она отметила, что пока Вашингтон не планирует проводить вторую встречу с главой КНДР, поскольку не было принято окончательных договоренностей.

«Конечно президент открыт для обсуждения этого вопроса, но встреча не запланирована», - сказала Сандерс.

По ее словам, Белый дом написал ответ на письмо Ким Чен Ына, как и Трамп. Депеша в скором времени будет доставлена председателю Трудовой партии Кореи, передает ТАСС.

«Ни в какие другие детали я вдаваться не могу», - подчеркнула пресс-секретарь.

Как ранее передавал сайт kp.ru, лидер КНДР написал своему американскому коллеге Дональду Трампу еще одно письмо, которое стало уже вторым во всей переписке политиков. Первое послание было направлено президенту США еще в начале июня. Тогда северокорейский лидер выражал свою заинтересованность в проведении встречи с Трампом, которая вскоре состоялась в Сингапуре.