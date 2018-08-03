2018-08-03T07:12:38+03:00
Политика

Трамп уверен, что сумел поладить с Путиным

Глава США подчеркнул, что в Москве недовольны его победой на президентских выборах 2016 года
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Саммит глав США и России Дональда Трампа и Владимира Путина прошел прекрасно. Такое мнение высказал сам американский президент, выступая перед своими сторонниками в Пенсильвании.

«В Хельсинки у меня была прекрасная встреча с Путиным, мы все обсудили. Я скажу вам, что Россия очень недовольна тем, что Трамп выиграл, что я могу вам сказать. Но я отлично поладил с Путиным », - сказал он.

Глава государства снова обрушился с критикой на СМИ, которые, по его мнению, ожидали на переговорах «боксерского поединка», вместо дипломатии. Трамп выразил уверенность, что хорошие отношения с российским лидером –« это хорошо, не плохо», передает газета The Hill.

Напомним, сайт kp.ru расказывал о саммите Путин-Трамп, который состоялся 16 июля в столице Финляндии и был направлен на нормализацию двусторонних отношений между странами. Президенты обсудили конфликт на Украине, Сирию и Ближний Восток.

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