Трамп уверен, что сумел поладить с Путиным

СЕГОДНЯ 07:12 2018-08-03T07:12:38+03:00

Глава США подчеркнул, что в Москве недовольны его победой на президентских выборах 2016 года

Изменить размер текста: A A

Саммит глав США и России Дональда Трампа и Владимира Путина прошел прекрасно. Такое мнение высказал сам американский президент, выступая перед своими сторонниками в Пенсильвании.

«В Хельсинки у меня была прекрасная встреча с Путиным, мы все обсудили. Я скажу вам, что Россия очень недовольна тем, что Трамп выиграл, что я могу вам сказать. Но я отлично поладил с Путиным », - сказал он.

Глава государства снова обрушился с критикой на СМИ, которые, по его мнению, ожидали на переговорах «боксерского поединка», вместо дипломатии. Трамп выразил уверенность, что хорошие отношения с российским лидером –« это хорошо, не плохо», передает газета The Hill.

Напомним, сайт kp.ru расказывал о саммите Путин-Трамп, который состоялся 16 июля в столице Финляндии и был направлен на нормализацию двусторонних отношений между странами. Президенты обсудили конфликт на Украине, Сирию и Ближний Восток.