Трамп уверен, что сумел поладить с Путиным
Саммит глав США и России Дональда Трампа и Владимира Путина прошел прекрасно. Такое мнение высказал сам американский президент, выступая перед своими сторонниками в Пенсильвании.
«В Хельсинки у меня была прекрасная встреча с Путиным, мы все обсудили. Я скажу вам, что Россия очень недовольна тем, что Трамп выиграл, что я могу вам сказать. Но я отлично поладил с Путиным », - сказал он.
Глава государства снова обрушился с критикой на СМИ, которые, по его мнению, ожидали на переговорах «боксерского поединка», вместо дипломатии. Трамп выразил уверенность, что хорошие отношения с российским лидером –« это хорошо, не плохо», передает газета The Hill.
Напомним, сайт kp.ru расказывал о саммите Путин-Трамп, который состоялся 16 июля в столице Финляндии и был направлен на нормализацию двусторонних отношений между странами. Президенты обсудили конфликт на Украине, Сирию и Ближний Восток.
Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»