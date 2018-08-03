2018-08-03T07:36:47+03:00
В мире

МИД Китая заявил, что США самим придется пожинать плоды развязанной ими торговой войны

В дипведомстве КНР назвали американскую внешнеторговую политику «ошибочной»
Дарья ИВАШКИНА
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МИД Китая заявил, что США самим придется пожинать плоды развязанной ими торговой войныМИД Китая заявил, что США самим придется пожинать плоды развязанной ими торговой войныФото: REUTERS
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МИД Китая прокомментировал меры, принимаемые США против других стран в торговой сфере. В частности, в дипведомстве Поднебесной назвали американскую внешнеторговую политику «ошибочной» и заявили, что Соединенным Штатам самим придется пожинать плоды развязанной ими торговой войны.

«Подобные действия (Вашингтона) не только не оправдают возложенных на них надежд, но и приведут к тому, что им (американской стороне) придется самим пожинать плоды содеянного. С точки зрения исторического прогресса это шаг в ошибочном направлении», - говорится в заявлении министерства иностранных дел КНР, опубликованном на сайте ведомства.

При этом китайские дипломаты посоветовали людям, которые занимаются разработкой внешнеторговой политики США, «умерить свой пыл».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Пекин объявил о планах стран БРИКС противостоять торговой войне, развязанной США. Как выяснилось, Россия, КНР, Индия, Бразилия и ЮАР решили активнее сотрудничать в вопросах мировой политики.

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