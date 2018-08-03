Футболисты "Уфы" прошли в третий квалификационный раунд Лиги Европы, обыграв "Домжале"

СЕГОДНЯ 07:39 2018-08-03T07:39:53+03:00

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Футбольный клуб "Уфа" продолжит свои выступления в еврокубках. Клуб из столицы Башкирии в своем втором поединке, который прошел на поле словенского "Домжале", сыграл вничью 1:1.

По ходу поединка уфимцы уступали со счетом 0:1. На 50-й минуте голом отметился игрок хозяев Ловро Бизяк. И, казалось, что "Уфа" вылетит из Лиги Европы, потерпев поражение. Однако же за 3 минуты до конца основного времени матча Боян Йокич забил спасительный гол, сделав счет 1:1. И по сумме двух встреч за счет именно этого гола на чужом поле "Уфа" прошла в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

Напомним, что первая игра, которая прошла в Уфе, завершилась вничью 0:0.

Следующий соперник "Уфы" - люксембургский клуб "Прогрес". Первая игра пройдет в Башкирии 9 августа. А через неделю, 16 числа, команды проведут ответный поединок уже в Люксембурге.