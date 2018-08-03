Минпросвещения научит педагогов предотвращать детскую агрессию

СЕГОДНЯ 07:54 2018-08-03T07:55:19+03:00

Теперь поводов взять школьника на особый контроль станет больше Фото: EAST NEWS

Ведомство разработало и направило в российские школы рекомендации для учителей, которые помогут наладить микроклимат в детском коллективе

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Учителей во всех уголках нашей огромной страны научат выявлять детей, склонных к агрессивному поведению, и направлять их активность в «социально полезное русло». В Минпросвещения знают, как этого добиться и уже составили соответствующие инструкции, которые разослали по учебным заведениям. Одно из основных требований документа – не перекладывать на учителей работу психологов.

Подготовкой рекомендаций занимались в Центре защиты прав и интересов детей.

Теперь поводов взять школьника на особый контроль станет больше: явная агрессия, неблагополучная семья, низкая успеваемость, трудности в общении со сверстниками, недоверие ко взрослым.

Как пояснили авторы проекта газете «Известия», необходимо «учить детей вырабатывать собственную позицию и отношение к проблеме», «минимизировать факторы, препятствующие личностному развитию», «направлять активность» в социально полезное русло, «оказывать помощь в профессиональном и жизненном самоопределении», создавать условия «для самореализации и осознания подростками своей индивидуальности».

Причины агрессии педагоги будут устанавливать по специальной диагностической карте. В нее войдут жилищно-бытовые условия, уровень развития ребенка (совместно с психологами), его интересы и потребности.

Эта работа перекликается с обязанностями психолога. Пока российские школы не полностью укомплектованы данными специалистами. В системе образования работают более 38 тысяч психологов, а это всего половина от нормы.