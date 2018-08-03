2018-08-03T07:58:42+03:00
Политика

«Выдают желаемое за действительное»: в Совфеде прокомментировали американский законопроект о расширении санкций против РФ

Сенатор Джабаров считает, что не все меры, предлагаемые в документе, будут воплощены в жизнь
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Здание Совета Федерации. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССЗдание Совета Федерации. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Изменить размер текста:

В Совете Федерации прокомментировали новый законопроект сенаторов США о расширении и ужесточении санкций против России. По мнению первого зампреда комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, не все меры, предлагаемые в разработанном американскими законодателями документе, будут воплощены в жизнь. Как считает политик, сенатор Линдси Грэм просто «выдает желаемое за действительное», говоря о том, что готовящиеся ограничения будут «самыми болезненными из тех, что когда-либо вводились».

«Думаю, что господин Грэм выдает желаемое за действительное - это по поводу его слов о самых жестких санкциях. Санкционный вирус охватил сенат, они развешивают эти санкции и против европейских стран. Идет банальная нечистоплотная конкурентная борьба», - сказал Джабаров в беседе с RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее американские сенаторы объявили о начале работы над «всеобъемлющим законопроектом» по усилению санкций в отношении России. Отмечалось, что этим занимаются сенатор-республиканец Линдси Грэм и представитель Демократической партии Боб Менендес, которые , как выяснилось, «привержены тому, чтобы конгресс сохранял активную роль в противостоянии российской агрессии». Кстати, документ, ужесточающий санкции против нашей страны, может быть принят уже до ноября, то есть до начала промежуточных выборов в США.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Деньги регионам будут выделять по IQ индексу
Япония выразила протест Южной Корее из-за исследовательского судна в акватории спорных островов
Минпросвещения научит педагогов предотвращать детскую агрессию
Во Франции введут штрафы за непристойности в отношении женщин
Футболисты "Уфы" прошли в третий квалификационный раунд Лиги Европы, обыграв "Домжале"
МИД Китая заявил, что США самим придется пожинать плоды развязанной ими торговой войны
Умер Zombie Boy из клипа Леди Гаги
Трамп уверен, что сумел поладить с Путиным
Погода в Москве на 3 августа 2018 года: ожидается 30-градусная жара без осадков
Белый дом заверил, что Трамп уже ответил на письмо Ким Чен Ына
Певец Эмин Аагаларов не планирует ехать в США на допрос к Мюллеру
Убитому в ЦАР режиссеру Расторгуеву присудили «Лавровую ветвь» посмертно
В Греции арестовали подозреваемого в пяти поджогах в Аттике
В Мексике впервые студентом вуза стал 12-летний мальчик
Марии Бутиной в тюрьме разрешили пользоваться телефоном