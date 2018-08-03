«Выдают желаемое за действительное»: в Совфеде прокомментировали американский законопроект о расширении санкций против РФ

СЕГОДНЯ 07:58 2018-08-03T07:58:42+03:00

Сенатор Джабаров считает, что не все меры, предлагаемые в документе, будут воплощены в жизнь

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В Совете Федерации прокомментировали новый законопроект сенаторов США о расширении и ужесточении санкций против России. По мнению первого зампреда комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, не все меры, предлагаемые в разработанном американскими законодателями документе, будут воплощены в жизнь. Как считает политик, сенатор Линдси Грэм просто «выдает желаемое за действительное», говоря о том, что готовящиеся ограничения будут «самыми болезненными из тех, что когда-либо вводились».

«Думаю, что господин Грэм выдает желаемое за действительное - это по поводу его слов о самых жестких санкциях. Санкционный вирус охватил сенат, они развешивают эти санкции и против европейских стран. Идет банальная нечистоплотная конкурентная борьба», - сказал Джабаров в беседе с RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее американские сенаторы объявили о начале работы над «всеобъемлющим законопроектом» по усилению санкций в отношении России. Отмечалось, что этим занимаются сенатор-республиканец Линдси Грэм и представитель Демократической партии Боб Менендес, которые , как выяснилось, «привержены тому, чтобы конгресс сохранял активную роль в противостоянии российской агрессии». Кстати, документ, ужесточающий санкции против нашей страны, может быть принят уже до ноября, то есть до начала промежуточных выборов в США.