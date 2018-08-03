2018-08-03T08:22:34+03:00
В мире

Япония выразила протест Южной Корее из-за исследовательского судна в акватории спорных островов

По данным Токио, судно находилось рядом с архипелагом Такэсима с 1-го по 2 августа
Дарья ИВАШКИНА
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Япония выразила протест Южной Корее из-за исследовательского судна в акватории спорных острововЯпония выразила протест Южной Корее из-за исследовательского судна в акватории спорных острововФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 3 августа, Япония выразила протест Южной Корее из-за исследовательского судна, замеченного в в акватории спорных островов Такэсима (Токто). По данным Токио, судно находилось рядом с архипелагом с 1-го по 2 августа, при этом оно никак не реагировало на предупреждения со стороны японской береговой охраны.

Как заявил генеральный секретарь кабинета министров Страны восходящего солнца Есихидэ Суга, Токио выступает против ведения Сеулом исследовательской деятельности в западной части Японского моря. «Ведение исследовательской деятельности в этом районе без согласия Японии неприемлемо. Мы выразили протест по дипломатическим каналам», - цитирует генсека ТАСС.

Отметим, в настоящее время острова Такэсима контролируют вооруженные силы Республики Корея. Однако в Токио считают, что Сеул незаконно оккупировал эти территории, которые еще в 1905 году вошли в состав Японской империи.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в апреле Япония выразила протест Южной Корее из-за мангового мусса, который планировалось подать на межкорейском саммите. Дело в том, что на десерт была нанесена карту единой Кореи со спорными островами Такэсима.

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