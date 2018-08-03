2018-08-03T08:37:38+03:00
Экономика

Деньги регионам будут выделять по IQ индексу

Минстрой разработал специальную методику, опираясь на которую региональным бюджетам будут перечислять дотации из федерального центра
Елена АКИМОВА
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Деньги регионам будут выделать по IQ индексуДеньги регионам будут выделать по IQ индексуФото: Семен АПАСОВ
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Финансовые взаимоотношения между уровнями власти станут прозрачнее. Теперь, чтобы получить деньги из федерального центра регионам нужно будет показать соответствующий IQ индекс. Запустят эту схему уже с 1 июля 2019 года.

Такую методику придумали и разработали в Минстрое. Замглавы ведомства Андрей Чибис уверен, что динамика этого индекса будет иметь большое влияние.

В муниципалитетах выделят характерные критерии, свойственные большим группам: социальные связи, человеческий капитал, городская среда, территориальное планирование, мобильность и технологичность. Критерии выбраны не случайно, они будут отображать положение дел сразу в нескольких сферах жизни региона. Вроде бы не имеющий никакого отношения к экономике критерий «как меняется доля людей, проводящих выходные в городе» может сказать о многом. Оказывается, показатель указывает на уровень социальных связей, качество городской среды, а значит и экономический фактор.

Методика станет матрицей для принятия решения. Например, для городов с неблагоприятным климатом такой критерий, как «доля свободного времени, которое горожане проводят на улице или в общественных пространствах», будет менее существенным, если окажется низким. Другое дело, если, наоборот, город с плохим климатом продемонстрирует увеличение этого показателя до уровня курортного, отмечает газета «Известия». Улучшение показателей станет для Минстроя сигналом, что власти работают.

Будет оцениваться доля жителей муниципалитета, работающих удаленно- это укажет на технологичность, качество Интернета и уровень развития региона, ведь человек с такой занятостью может жить где угодно. А раз он выбрал именно данный регион, то это плюсик в копилку региональных властей.

В Минстрое отмечают, что логика индекса не в том, чтобы узнать техническое и технологическое оснащение города, а оценить его разумность и удобство для жителей. Чем лучше динамика роста IQ, тем больше федерального софинансирования может получить муниципалитет.

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