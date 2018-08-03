Деньги регионам будут выделять по IQ индексу
Финансовые взаимоотношения между уровнями власти станут прозрачнее. Теперь, чтобы получить деньги из федерального центра регионам нужно будет показать соответствующий IQ индекс. Запустят эту схему уже с 1 июля 2019 года.
Такую методику придумали и разработали в Минстрое. Замглавы ведомства Андрей Чибис уверен, что динамика этого индекса будет иметь большое влияние.
В муниципалитетах выделят характерные критерии, свойственные большим группам: социальные связи, человеческий капитал, городская среда, территориальное планирование, мобильность и технологичность. Критерии выбраны не случайно, они будут отображать положение дел сразу в нескольких сферах жизни региона. Вроде бы не имеющий никакого отношения к экономике критерий «как меняется доля людей, проводящих выходные в городе» может сказать о многом. Оказывается, показатель указывает на уровень социальных связей, качество городской среды, а значит и экономический фактор.
Методика станет матрицей для принятия решения. Например, для городов с неблагоприятным климатом такой критерий, как «доля свободного времени, которое горожане проводят на улице или в общественных пространствах», будет менее существенным, если окажется низким. Другое дело, если, наоборот, город с плохим климатом продемонстрирует увеличение этого показателя до уровня курортного, отмечает газета «Известия». Улучшение показателей станет для Минстроя сигналом, что власти работают.
Будет оцениваться доля жителей муниципалитета, работающих удаленно- это укажет на технологичность, качество Интернета и уровень развития региона, ведь человек с такой занятостью может жить где угодно. А раз он выбрал именно данный регион, то это плюсик в копилку региональных властей.
В Минстрое отмечают, что логика индекса не в том, чтобы узнать техническое и технологическое оснащение города, а оценить его разумность и удобство для жителей. Чем лучше динамика роста IQ, тем больше федерального софинансирования может получить муниципалитет.