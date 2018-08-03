2018-08-03T08:47:49+03:00
В мире

В парламенте Франции подтвердили визит делегации в Россию осенью

Депутаты Национального собрания посетят нашу страну в сентябре или октябре текущего года
Дарья ИВАШКИНА
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Национальное собрание ФранцииНациональное собрание ФранцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 3 августа, в парламенте Франции подтвердили визит делегации в Россию . По словам главы франко-российской группы дружбы Каролины Жанвье, десять французских депутатов во главе со спикером Национального собрания (нижней палаты парламента) Франсуа де Рюжи посетят Москву в сентябре или октябре текущего года.

«Визит будет в сентябре или октябре, но точной даты еще нет. Председатель Нацсобрания Франсуа де Рюжи возглавит делегацию во время этого визита», - сказала Жанвье РИА Новости. При этом она подчеркнула, что в Москве французские парламентарии планируют встретиться со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в этом году в Россию приезжала американская делегация. При этом политики из Соединенных Штатов также проводили переговоры с Володиным.

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