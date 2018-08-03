2018-08-03T09:06:56+03:00
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского Нового промышленного банка

Как выяснилось, кредитная организация использовала рискованную бизнес-модель
Дарья ИВАШКИНА
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Центробанк РФЦентробанк РФФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В пятницу, 3 августа, ЦБ РФ отозвал лицензию у московского Нового промышленного банка, который по величине активов занимал 441-е место в банковской системе страны.

Таким образом кредитная организация поплатилась за использование рискованной бизнес-модели: на балансе финучреждения сформировался значительный объем активов низкого качества.

Причем, как отмечается на сайте регулятора, Новый промышленный банк проводил «схемные» операции с участием собственников с целью «скрыть реальное финансовое положение при формальном соблюдении установленных Банком России пруденциальных норм деятельности». Кроме того, выяснилось, что кредитная организация была активно вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в начале февраля этого года глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина анонсировала окончание «банковской зачистки». Она тогда заявила, что большая часть пути по оздоровлению банковской системы страны уже пройдена.

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