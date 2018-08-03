Стала известна дата прощания с актером Юрием Мартыновым - 4 августа

СЕГОДНЯ 09:07 2018-08-03T09:08:11+03:00

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Исполнивший более 120 ролей в таких фильмах, как "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Тот самый Мюнхгаузен", "Вечный зов", "Судьба" актер Юрий Мартынов ушел из жизни накануне, 2 августа. Стала известна точная дата прощания с актером Юрием Мартыновым - оно состоится 4 августа.

Специальное заявление было сделано пресс-службой Государственного театра киноактера. В нем заслуженный артист России трудился более 50 лет. Как ожидается, его похоронят рядом с супругой на кладбище в Московской области в Пушкинском районе.

"По имеющейся у нас информации прощание с Мартыновым состоится в субботу, 4 августа. Место прощания и похорон родственники не уточняют на данный момент", — сказали в пресс-службе учреждения.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Юрий Федорович умер в четверг, 2 августа, на 85-м году жизни. Смерть настигла его в собственной московской квартире. У всеми любимого актера остановилось сердце.