Глава МИД Турции и госсекретарь США договорились продолжать диалог

СЕГОДНЯ 09:25 2018-08-03T09:25:40+03:00

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В пятницу, 3 августа на полях форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), проходящего в Сингапуре, состоялась встреча министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и госсекретаря США Майкла Помпео. По некоторым данным, переговоры длились 40 минут.

В итоге дипломаты договорились продолжить диалог между Анкарой и Вашингтоном, несмотря на введение Соединенными Штатами санкций против Турции, пишет газета Sabah.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 августа министерство финансов США объявило о введении санкции в отношении турецкого министра внутренних дел Сулеймана Сойлу и министра юстиции республики Абдулхамита Гюля. Отмечалось, что причиной такого решения стала ситуация вокруг американского пастора Эндрю Брансона: дело в том, что ранее Анкара не позволила ему вернуться на родину.