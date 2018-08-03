2018-08-03T09:25:40+03:00
В мире

Глава МИД Турции и госсекретарь США договорились продолжать диалог

Встреча дипломатов прошла на полях форума АСЕАН в Сингапуре
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Министр иностранных дел Турции Мевлют ЧавушоглуМинистр иностранных дел Турции Мевлют ЧавушоглуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В пятницу, 3 августа на полях форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), проходящего в Сингапуре, состоялась встреча министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и госсекретаря США Майкла Помпео. По некоторым данным, переговоры длились 40 минут.

В итоге дипломаты договорились продолжить диалог между Анкарой и Вашингтоном, несмотря на введение Соединенными Штатами санкций против Турции, пишет газета Sabah.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 августа министерство финансов США объявило о введении санкции в отношении турецкого министра внутренних дел Сулеймана Сойлу и министра юстиции республики Абдулхамита Гюля. Отмечалось, что причиной такого решения стала ситуация вокруг американского пастора Эндрю Брансона: дело в том, что ранее Анкара не позволила ему вернуться на родину.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Американец приплыл на Чукотку и попросил политического убежища
Спонсор Трампа пытался получить $5 млрд госсубсидий через его адвоката
Стала известна дата прощания с актером Юрием Мартыновым - 4 августа
ЦБ отозвал лицензию у московского Нового промышленного банка
В парламенте Франции подтвердили визит делегации в Россию осенью
Деньги регионам будут выделять по IQ индексу
Япония выразила протест Южной Корее из-за исследовательского судна в акватории спорных островов
«Выдают желаемое за действительное»: в Совфеде прокомментировали американский законопроект о расширении санкций против РФ
Минпросвещения научит педагогов предотвращать детскую агрессию
Во Франции введут штрафы за непристойности в отношении женщин
Футболисты "Уфы" прошли в третий квалификационный раунд Лиги Европы, обыграв "Домжале"
МИД Китая заявил, что США самим придется пожинать плоды развязанной ими торговой войны
Умер Zombie Boy из клипа Леди Гаги
Трамп уверен, что сумел поладить с Путиным
Погода в Москве на 3 августа 2018 года: ожидается 30-градусная жара без осадков
Белый дом заверил, что Трамп уже ответил на письмо Ким Чен Ына
Певец Эмин Аагаларов не планирует ехать в США на допрос к Мюллеру
Убитому в ЦАР режиссеру Расторгуеву присудили «Лавровую ветвь» посмертно
В Греции арестовали подозреваемого в пяти поджогах в Аттике
В Мексике впервые студентом вуза стал 12-летний мальчик
Марии Бутиной в тюрьме разрешили пользоваться телефоном