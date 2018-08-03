Тело погибшего в ЦАР режиссера Расторгуева передадут родственникам 7 августа

СЕГОДНЯ 10:44 2018-08-03T10:44:31+03:00

Близкие пока не определились с местом и датой похорон

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В пятницу, 3 августа, стало известно, когда тело погибшего в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Александра Расторгуева передадут его родственникам. По словам киносценариста и друга убитого Сусанны Баранжиевой, близкие режиссера ожидают получить его тело только на следующей неделе, а именно 7 августа.

Кроме того, как стало известно, родные погибшего пока не определились, где и когда будет похоронен Расторгуев. «Не определена дата похорон. Только сегодня начнется переправка тел ребят, дальше они оказываются в Следственном комитете России. Вероятно, 7 августа смогут только отдать тела», - сказала Баранжиева ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце июля боевики напали на автомобиль российских журналистов в ЦАР. В результате тогда погибли трое работников СМИ: журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.