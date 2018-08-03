2018-08-03T11:10:48+03:00
Спорт

СМИ узнали, что "Краснодар" готов продать Федора Смолова за 10 миллионов евро

Контракт 28-летнего форварда сборной России заканчивается через год
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Федор Смолов переживает не лучшие времена.Федор Смолов переживает не лучшие времена.Фото: Александр ГЛУЗ
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После череды неудач, которые преследуют нападающего "Краснодара" Федора Смолова, появилась еще одна неприятная для игрока новость. Он может покинуть кубанский клуб до конца нынешнего трансферного окна.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", кубанский клуб готов начать переговоры о продаже Смолова в другую команду, начиная с 10 миллионов евро. При этом, контракт 28-летнего фтболиста заканчивается через год. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны московского "Локомотива", однако же он готов рассматривать вариант в виде 8 миллионов в рассрочку.

Федор Смолов в прошлом сезоне провел за "Краснодар" 22 матча, в которых забил 14 голов. Этим же летом он сыграл за сборную России на ЧМ-2018 и не смог отличиться забитыми голами, хотя ехал на турнир в качестве основного форварда.

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