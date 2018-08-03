СМИ узнали, что "Краснодар" готов продать Федора Смолова за 10 миллионов евро
После череды неудач, которые преследуют нападающего "Краснодара" Федора Смолова, появилась еще одна неприятная для игрока новость. Он может покинуть кубанский клуб до конца нынешнего трансферного окна.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", кубанский клуб готов начать переговоры о продаже Смолова в другую команду, начиная с 10 миллионов евро. При этом, контракт 28-летнего фтболиста заканчивается через год. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны московского "Локомотива", однако же он готов рассматривать вариант в виде 8 миллионов в рассрочку.
Федор Смолов в прошлом сезоне провел за "Краснодар" 22 матча, в которых забил 14 голов. Этим же летом он сыграл за сборную России на ЧМ-2018 и не смог отличиться забитыми голами, хотя ехал на турнир в качестве основного форварда.
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