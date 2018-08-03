ЦБ РФ аннулировал лицензию у московского банка «Новое время»

СЕГОДНЯ 11:28 2018-08-03T11:28:02+03:00

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В пятницу, 3 августа, ЦБ РФ аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Новое время», который по величине активов занимал 429-е место в банковской системе страны. Как выяснилось, регулятор предпринял такие меры «в связи с решение уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации».

«Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», - отмечается на официальном сайте Центробанка РФ.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу ЦБ отозвал лицензию у московского Нового промышленного банка. Как оказалось, финансовое учреждение проводило «схемные» операции с участием собственников с целью скрыть своое реальное финансовое положение.