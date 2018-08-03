2018-08-03T11:32:04+03:00
Наука

Ученые: отказ от алкоголя провоцирует деменцию

Резкий переход к трезвому образу жизни опасен для организма
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Отказ от алкоголя приводит к деменцииОтказ от алкоголя приводит к деменцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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У людей, резко отказавшихся от алкоголя, возрастает риск возникновения деменции. С таким заявлением выступила группа ученых из Франции и Великобритании.

Специалисты провели масштабное исследование, результаты которого показали, что те, кто употреблял 140 и более граммов чистого спирта в неделю и резко от этого отказался, могут пострадать от серьезных нервных расстройств. В эксперименте приняли участие более девяти тысяч человек в возрасте 30-35 лет.

Проект начался в 1985 году. На протяжении нескольких десятилетий добровольцы проходили медицинские тесты, отвечали на вопросы о своем здоровье. В результате, оказалось, что за 23 года деменция развилась почти у 400 опрошенных. При этом заболевание было выявлено у тех, кто полностью отказался от употребления алкогольных напитков, передает телеканал «360».

Ученые отмечают, что небольшая доза алкоголя полезна для мозга. Так, употребление 1-14 единиц спиртного в неделю защищает от деменции, передает сайт телеканала «Звезда».

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