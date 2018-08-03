2018-08-03T11:49:10+03:00
В мире

Сын Трампа рассказал об угрозах его семье

По словам Эрика Трампа, всем его родственникам присылали белый порошок
Дарья ИВАШКИНА
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Сын президента США Эрик ТрампСын президента США Эрик ТрампФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сын президента США Дональда Трампа Эрик рассказал об угрозах, которые, по его словам, постоянно поступают в адрес его семьи.

«Мне угрожали, моей семье угрожали, всем нам (угрожали)», - сказал Эрик Трамп в в интервью телеканалу Fox News. При этом он уточнил, что все его родственники уже получали по почте конверты с белым порошком. «Нам всем был доставлен на дом белый порошок», - добавил сын американского лидера.

Кстати, отметим, истории с белым порошком действительно имели место быть. Например, как сообщал сайт kp.ru, в феврале этого года конверт с неизвестным веществом был доставлен в нью-йоркскую квартиру старшего сына президента Соединенных Штатов - Дональда Трампа-младшего, который вместе с братом Эриком управляет фамильной бизнес-империей, после того как отец отправился в Белый дом.

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