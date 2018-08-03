2018-08-03T12:08:49+03:00
Политика

Около сотни шахтеров устроили протест у здания Минэнерго в Киеве

Горняки требуют выплатить им задолженность по заработной плате
Дарья ИВАШКИНА
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Около сотни шахтеров устроили протест у здания Минэнерго в КиевеОколо сотни шахтеров устроили протест у здания Минэнерго в КиевеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 3 августа, шахтеры проводят акцию у министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Так, возле здания ведомства собрались около ста горняков шахты «Горская», расположенной на подконтрольной Киеву территории Луганской области. Все они требуют выплатить им задолженность по заработной плате.

Кстати, в акции принимает участие и депутат Верховной рады Сергей Шахов, который озвучил еще одно требование протестующих - отправить в отставку главу Минэнерго Украины Игоря Насалика, который, по мнению шахтеров, не способен решать проблемы, имеющиеся в отрасли, передает РИА Новости.

Отметим, украинские шахтеры регулярно устраивают акции, требуя выплаты долгов по зарплате и протестуя против намерения властей незалежной закрыть некоторые шахты. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, 19 июня горняки вышли на митинг и даже попытались ворваться в здание Верховной рады.

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