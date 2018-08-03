Генпрокуратура РФ сообщили о предотвращении 19 терактов за полгода

СЕГОДНЯ 12:28 2018-08-03T12:28:40+03:00

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В генеральной прокуратуре России сообщили о 19 предотвращенных террористических актах. По словам первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана, речь идет о терактах, предотвращенных в первой половине текущего года «на стадии приготовления и покушения».

«(За первое полугодие) на стадии приготовления и покушения предотвращено 19 терактов», - приводит слова Буксмана ТАСС.

Также представитель Генпрокуратуры РФ заметил, что в целом число преступлений террористической направленности в нашей стране сокращается: в первом полугодии 2018 года их стало на 14% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в апреле глава ФСБ Александр Бортников заявил, что в первом квартале 2018 года сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили подготовку шести терактов, включая террористические акты, которые планировалось провести в ходе выборов президента РФ.