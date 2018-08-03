2018-08-03T13:13:02+03:00
Общество

ЧМ привлек в Россию 3,4 миллиона иностранцев

Это число превысило ожидания Ростуризма более, чем в три раза
Елена АКИМОВА
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На Чм в Россию приехало более 3,4 млн туристовНа Чм в Россию приехало более 3,4 млн туристовФото: Михаил ФРОЛОВ
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Ростуризм подвел итоги посещения ЧМ по футболу, который прошел в России. В целом в нашей стране побывали 3,4 миллиона иностранных туристов. Это цифра превзошла все предположения и ожидания в три раза. Планировалось, что посмотреть матчи приедет не более одного миллиона иностранцев.

Самыми верными болельщиками оказались жители стран дальнего зарубежья. Лидирующее место в этом списке занял Китай- 223,2 тысяч человек. Второе место досталась США- 167,4 тысячи человек. 61,9 тысяч человек приехали на матчи из Нидерландов и 45,1 тысяча человек из Франции.

«Чемпионат мира по футболу - очень значимое событие, которое позволило опровергнуть сложившиеся стереотипы о России. Благодаря этому, сформирован правильный образ нашей страны и это дает возможность стать привлекательным туристическим направлением»,- цитируют «Известия» главу Ростуризма Олега Сафонова.

Кстати, мундиаль поспособствует не только увеличению туристического потока в России в ближайшие пару лет, но и развитию внутреннего туризма.

Россияне начнут активнее ездить по стране, узнавать города и туристические места. К тому же вся инфраструктура, которая была построена в городах, принимавших матчи чемпионата, осталась и будет функционировать. А это значит, что путешествовать по России станет комфортнее.

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