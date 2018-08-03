Чайка поручил «досконально» изучить жалобы из колоний и тюрем

СЕГОДНЯ 13:08 2018-08-03T13:08:08+03:00

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Генпрокурор России Юрий Чайка, выступая в пятницу, 3 августа, на коллегии ведомства, прокомментировал обстановку, сложившуюся в учреждениях ФСИН. По его словам, она требует немедленного вмешательства. В связи с этим Чайка призвал тщательно изучить жалобы на условия содержания в колониях и тюрьмах и проверить материалы об отказе в возбуждении уголовных дел по этому поводу.

«Требую провести доскональный анализ жалоб, ревизию материалов об отказе в возбуждении уголовного дела о недозволенных методах воздействия, хищениях и иных правонарушениях в учреждениях исполнения наказаний», - приводит слова генерального прокурора ТАСС.

Как подчеркнул Чайка, в последнее время из исправительных учреждений все чаще поступают «острые сигналы» о фактах грубейшего несоблюдения конституционных прав личности и других злоупотреблений.

Кстати, напомним, ситуация в тюрьмах и колониях нашей страны вновь попала в поле зрения правоохранительных органов после того, как в июле появилось видео пыток заключенного в ярославской колонии №1.