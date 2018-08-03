2018-08-03T13:33:15+03:00
Звезды

Названы фильмы-претенденты на Оскар-2019

Кинокритики составили предварительный список фильмов-претендентов на Оскар-2019
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Названы фильмы-претенденты на Оскар-2019Названы фильмы-претенденты на Оскар-2019Фото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

В пятницу, 3 августа, стали известны фильмы-претенденты на Оскар-2019. Так, американские кинокритики составили предварительный список из 11 кинокартин, которые могут рассчитывать на позолоченную статуэтку в номинации «Лучший фильм».

Так, по мнению экспертов, все шансы на победу есть у фильма «Звезда родилась» с Леди Гагой в одной из главных ролей, который является режиссерским дебютом актера Брэдли Купера. Кроме того, кинокритики отметили такие биографические драмы, как «Человек на Луне» с Райаном Гослингом и «Фаворитка» с Эммой Стоун. Также в перечне значатся ленты «Вдовы», «Сможете ли вы меня простить?», «Белый парень Рик» и «Красивый мальчик», пишет издание Variety.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, следующая церемония вручения кинопремии «Оскар» состоится 24 февраля 2019 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минздрав рассказал о правилах употребления вина в жару
«Были убиты неизвестными при попытке оказать сопротивление»: Захарова рассказала о ходе расследования гибели журналистов в ЦАР
ЧМ привлек в Россию 3,4 миллиона иностранцев
Чайка поручил «досконально» изучить жалобы из колоний и тюрем
Тела погибших в ЦАР журналистов отправят в Россию 3 августа
Генпрокуратура РФ сообщили о предотвращении 19 терактов за полгода
Около сотни шахтеров устроили протест у здания Минэнерго в Киеве
Сын Трампа рассказал об угрозах его семье
Ученые: отказ от алкоголя провоцирует деменцию
ЦБ РФ аннулировал лицензию у московского банка «Новое время»
СМИ узнали, что "Краснодар" готов продать Федора Смолова за 10 миллионов евро
Евгений Петросян и Елена Степаненко делят имущество
Тело погибшего в ЦАР режиссера Расторгуева передадут родственникам 7 августа
Американец приплыл на Чукотку и попросил политического убежища
Спонсор Трампа пытался получить $5 млрд госсубсидий через его адвоката