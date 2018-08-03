Названы фильмы-претенденты на Оскар-2019

СЕГОДНЯ 13:33 2018-08-03T13:33:15+03:00

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В пятницу, 3 августа, стали известны фильмы-претенденты на Оскар-2019. Так, американские кинокритики составили предварительный список из 11 кинокартин, которые могут рассчитывать на позолоченную статуэтку в номинации «Лучший фильм».

Так, по мнению экспертов, все шансы на победу есть у фильма «Звезда родилась» с Леди Гагой в одной из главных ролей, который является режиссерским дебютом актера Брэдли Купера. Кроме того, кинокритики отметили такие биографические драмы, как «Человек на Луне» с Райаном Гослингом и «Фаворитка» с Эммой Стоун. Также в перечне значатся ленты «Вдовы», «Сможете ли вы меня простить?», «Белый парень Рик» и «Красивый мальчик», пишет издание Variety.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, следующая церемония вручения кинопремии «Оскар» состоится 24 февраля 2019 года.