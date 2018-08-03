2018-08-03T13:54:06+03:00
Здоровье

Минздрав рассказал о правилах употребления вина в жару

Утолять жажду можно только белым вино, которое разбавлено водой
Елена АКИМОВА
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Минздрав рассказал, как можно употреблять вино в жаруМинздрав рассказал, как можно употреблять вино в жаруФото: Евгения ГУСЕВА
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На улице настоящее лето, жарко и солнечно. Рука сама тянется к бутылке с холодной водой. А как быть, с алкоголем? Эксперты уверены, что утолять жажду вином можно, но соблюдая некоторые правила.

В первую очередь, вино должно быть белое. Напиток употреблять в чистом виде не рекомендуется, необходимо разбавить его водой или добавить несколько кубиков льда.

«Разводить водой нужно непременно, потому что если пить вино, то человек захмелеет, на жаре это нехорошо, и он жажду не утолит. А вот разведенное водой вино, как это делали древние греки, тогда это утоляет жажду и наносит меньше вреда», — рассказал главный внештатный специалист‐нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн агентству «РИА Новости».

Еще одно правило, которое обязательно к исполнению – это следить за количеством выпитого. Даже разбавленное водой вино может принести вред, если принять большую дозу, сообщает газета «Известия».

Читайте так же: Алкогольные напитки, которые можно и нельзя употреблять в жару.

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