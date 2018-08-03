2018-08-03T14:28:51+03:00
Экономика

В России могут начать маркировать велосипеды

Авторы инициативы уверены, что это поможет снизить цены на товары и увеличить товарооборот
Елена АКИМОВА
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В России могут начать маркировать велосипедыВ России могут начать маркировать велосипедыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Уже в следующем году в России могут начать маркировать велосипеды. Нужно это, чтобы отследить товарооборот изделий из алюминия. Маркировка будет действительна не только на территории РФ, но и государств — членов Евразийского экономического союза.

Сейчас Минпромторг, ФТС и Минэкономразвития анализируют рынок велосипедной продукции, а также проводит оценку объемов незаконного оборота товара на территории страны.

— После решится вопрос о введении маркировки в отношении велосипедов и велосипедных рам, — сообщили газете «Известия» в пресс-службе Минпромторга.

Известно, что вводиться она будет поэтапно и не должна повлиять на ценовую политику, тем более стоимость самой метки не дороже 30 рублей.

В Национальной ассоциации развития веломотоиндустрии уверены, что это нужный и своевременный шаг. Он позволит защитить потребителей от нелегальных товаров и сделает сферу более прозрачной.

Сейчас из-за границы на российский рынок попадают примерно 70 процентов велосипедов, часть из которых не декларируется или декларируется недобросовестно - по заниженной цене - после чего ценник на товар возрастает в разы. Страдает не только потребитель, но и бюджет, который недополучает налогов.

После введения метки импортеры будут обязаны указывать цены производителей и оптовых покупателей при ввозе в страну, значит торговая накрутка будет максимально прозрачной.

Читайте так же: как вы брать качественный велосипед по приемлемой цене?

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