Мутко назначен главой комиссии правительства по казачеству

СЕГОДНЯ 14:45 2018-08-03T14:45:04+03:00

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Заместитель председателя правительства РФ по вопросам строительства и региональной политике Виталий Мутко стал главой межведомственной комиссии по реализации стратегии развития государственной политики в отношении российского казачества до 2020 года.

Соответствующее распоряжение от 1 августа было подписано премьер-министром страны Дмитрием Медведевым.

В опубликованном на официальном портале правовой информации документе уточняется, что также в состав комиссии были включены первый заместитель главы комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин и директор департамента министерства культуры России Андрей Малышев.

Кроме того, из состава объединения был исключен Максим Травников. Изначально он занимал должность заместителя главы министерства юстиции, но в июле его назначили начальником Управления президента по обеспечению конституционных прав граждан.