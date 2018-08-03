Мутко назначен главой комиссии правительства по казачеству
Заместитель председателя правительства РФ по вопросам строительства и региональной политике Виталий Мутко стал главой межведомственной комиссии по реализации стратегии развития государственной политики в отношении российского казачества до 2020 года.
Соответствующее распоряжение от 1 августа было подписано премьер-министром страны Дмитрием Медведевым.
В опубликованном на официальном портале правовой информации документе уточняется, что также в состав комиссии были включены первый заместитель главы комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин и директор департамента министерства культуры России Андрей Малышев.
Кроме того, из состава объединения был исключен Максим Травников. Изначально он занимал должность заместителя главы министерства юстиции, но в июле его назначили начальником Управления президента по обеспечению конституционных прав граждан.