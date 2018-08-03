2018-08-03T14:45:04+03:00
Политика

Мутко назначен главой комиссии правительства по казачеству

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вице-премьер по строительству и региональной политике Виталий МуткоВице-премьер по строительству и региональной политике Виталий МуткоФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Заместитель председателя правительства РФ по вопросам строительства и региональной политике Виталий Мутко стал главой межведомственной комиссии по реализации стратегии развития государственной политики в отношении российского казачества до 2020 года.

Соответствующее распоряжение от 1 августа было подписано премьер-министром страны Дмитрием Медведевым.

В опубликованном на официальном портале правовой информации документе уточняется, что также в состав комиссии были включены первый заместитель главы комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин и директор департамента министерства культуры России Андрей Малышев.

Кроме того, из состава объединения был исключен Максим Травников. Изначально он занимал должность заместителя главы министерства юстиции, но в июле его назначили начальником Управления президента по обеспечению конституционных прав граждан.

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