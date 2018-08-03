2018-08-03T14:56:30+03:00
Общество

Защита Улюкаева просит ускорить процесс списания 130 млн рублей штрафа

Однако исполнение постановление не может быть проведено, пока материалы дела не вернут в первую инстанцию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Адвокаты экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева потребовали списать с арестованных счетов подзащитного штраф в 130 млн рублейАдвокаты экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева потребовали списать с арестованных счетов подзащитного штраф в 130 млн рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Защита бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, признанного виновным в получении взятки, требует как можно скорее списать с его счетом назначенный судом штраф в размере 130 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.

"От защиты Улюкаева поступило ходатайство об исполнении вступившего в законную силу приговора и постановления о взыскании штрафа", — сказала она, подчеркнув, что пока данная просьба не может быть выполнена.

Загвоздка в том, что в настоящий момент уголовное дело все еще находится в кассационной инстанции Московского городского суда, и пока материалы не вернут в первую инстанцию, исполнить приговор невозможно.

Между тем, по данным РИА Новости, соответствующее ходатайство защиты было направлено еще в середине июля, то есть сразу после того, как чиновнику было отказано в снятии ареста с его активов. Дело в том, что имущество Улюкаева может быть освобождено лишь после оплаты штрафа.

Напомним, что 15 декабря 2017 года экс-министр был признан виновным в получении взятки в размере 2 млн долларов и приговорен к восьми годам колонии строгого режима, а также штрафу в 130 млн рублей.

Защита Улюкаева неоднократно подавала жалобы на приговор, но Мосгорсуд отклонял их. В конце мая стало известно, что осужденного этапировали в колонию, передает сайт kp.ru.

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